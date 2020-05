La Lira riapre in digitale: “Da sabato, prenotazione di tavoli e menù direttamente da casa tramite App” FOTO

Sabato 23 maggio, lo storico ristorante La Lira di via Repubblica 55 riaprirà le porte alla propria clientela, con l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza adeguati e mantenendo il corretto distanziamento sociale. “A breve, apriremo anche gli altri due locali, L’Antico Comune al Piazzo e Croce Rossa ad Oropa” spiega Pietro Calcagno, titolare dei ristoranti. “Tengo a precisare che non ci siamo mai fermati: per quanto riguarda il Ristorante La Lira durante il lockdown ho riorganizzato la linea di cucina e di distribuzione, mettendo subito in piedi il servizio di consegna a domicilio. Non solo: ho semplificato le preparazioni ed il menù in modo da poter proporre un'offerta completa dai prezzi contenuti, fermo restando la qualità delle materie prime.”

“L’obiettivo è quello di riaprire garantendo la massima sicurezza ai clienti e al nostro personale. Abbiamo già provveduto ad effettuare il corretto distanziamento dei tavoli, ad acquistare dispositivi igienizzanti automatici con fotocellula da lasciare a disposizione della clientela e a ridisegnare i nostri ambienti, sia interni (del ristorante La Lira) che esterni (dell’Antico comune in Piazza Cisterna al piazzo di Biella e al ristorante Croce Rossa al Santuario di Oropa). Siamo pronti a rispettare tutte le disposizioni e il distanziamento sociale negli ambienti e nei dehors, mentre le barriere in plexiglass nei tavoli ci sembrano una forzatura”.

Per evitare qualsiasi tipo di assembramento, il ristorante ha realizzato un’App, già sperimentata per il servizio d’asporto e di consegna a domicilio, che permette di effettuare gli ordini e prenotare il proprio tavolo ancor prima di raggiungere il ristorante, oppure di ordinare nel momento stesso in cui si è seduti al proprio tavolo. Il menù è lo stesso sia per il servizio al tavolo che per quello a domicilio. Per visionare il menù, completo di fotografie dei piatti, e ordinare a domicilio o da asporto, è a disposizione l’apposita App (clicca qui). In alternativa al link, per collegarsi all’App, il ristorante mette a disposizione un QR Code per collegarsi direttamente al menù. Il QR Code verrà posizionato anche sotto al vetro di ogni tavolo, per permettere all’ospite di ordinare direttamente dal proprio smartphone.

CONSEGNA A DOMICILIO

Anche dopo la riapertura, il ristorante continuerà a consegnare le proprie prelibatezze direttamente a casa. È possibile effettuare il pagamento mediante contanti, Hype, bancomat e carta di credito a domicilio. La consegna è gratuita per gli ordini effettuati nel comune di Biella.

Per info e prenotazioni: Tel. 015 2520788

- Pagina FB: Ristorante La Lira

- Sito web: www.ristorantelalira.it

- Instagram: ristorantelalira