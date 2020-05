Vigliano, consegnate le mascherine ai cittadini. E il sindaco Vazzoler plaude la Protezione Civile

È terminata la consegna di mascherine protettive a tutti i cittadini di Vigliano Biellese. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Cristina Vazzoler sul sito comunale. Per l'occasione, il primo cittadino ha allegato una lettera nella quale ha ricordato l'importanza delle misure di igiene e distanziamento, assolutamente determinanti per la Fase 2. Ha fornito anche una sintesi dell'operato della Protezione Civile in paese.

"Grazie al costante e indispensabile apporto dell’associazione VVB Protezione Civile e dei suoi 46 volontari attivi, è stato possibile effettuare 203 consegne di spesa a domicilio, 40 per i farmaci – spiega il sindaco Vazzoler – e una decina di consegne di effetti personali presso l’Ospedale. Computer e tablet per la didattica a distanza degli studenti sono stati consegnati a 35 famiglie residenti in paese. 66, invece, sono state complessivamente seguite per varie necessità ed 8 di queste ricevono i pasti a domicilio tutti i giorni, in aggiunta a quelle già inserite nel progetto di mensa sociale”.

Un bilancio più che positivo come sottolinea il primo cittadino: “Si tratta di numeri importanti per una realtà come la nostra, che dimostrano la capacità di fare squadra e di affrontare insieme le difficoltà di ciascuno. Faccio ancora appello alla generosità dei cittadini, per un versamento sul seguente IBAN IT96H0326844920053137593270, intestato a VVB volontari per la Protezione Civile Vigliano Biellese causale: Emergenza Coronavirus. Finora abbiamo raccolto la somma di 1.900 euro, destinata alla solidarietà alimentare. Con la stessa finalità la giunta comunale ha destinato un’area comunale ad orti solidali: una ventina di lotti da assegnare ad altrettante famiglie. Un’altra e diversa forma di aiuto economico”.

Sul futuro, Vazzoler spiega: “Non posso che augurare a tutti noi che il peggio sia alle spalle e che, con la necessaria gradualità, dalle prossime settimane si possa davvero pensare ad una più ampia ripartenza di tutte le attività economiche. Ringrazio ancora i cittadini per il senso di responsabilità che hanno dimostrato e su cui sono certa, continuerà a fondarsi la nostra vita sociale. Rinnovo la mia vicinanza, in particolare, a quanti sono soli, ammalati, ai loro cari e a quanti, avendo subito un lutto, non hanno potuto salutare i loro congiunti con i riti di comunità che fanno parte delle nostre tradizioni e del nostro intimo sentire, con l’abbraccio dei parenti e degli amici".