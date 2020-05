Viaggio virtuale nel Giardino Botanico di Oropa, ottava puntata alla scoperta della scopolia VIDEO

Colori, profumi, cielo terso. La primavera, grazie alla fase 2, sembra ora più vicina. Abbiamo di nuovo la possibilità di uscire per ammirare le bellezze che la natura ci offre, sempre ovviamente rispettando le disposizioni in atto. Allora, in attesa che il Giardino Botanico riapra al pubblico, Newsbiella vi conduce nell'ottava puntata del viaggio virtuale tra le bellezze del Giardino Botanico di Oropa. In questo nuovo episodio alla scoperta dell'oasi protetta, la scopolia è la protagonista nel video documentario a cura del direttore Fabrizio Bottelli.