Solidarietà in tempi di emergenza, il grazie dell'associazione Amici dell'Ospedale di Biella VIDEO

L'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella nasce circa 8 anni fa, quando si iniziava a vedere il passaggio dall'ospedale di Biella a quello di Ponderano: "Era tempo di affiancare il pubblico al privato - spiega il dottor Leo Galligani, presidente di Amici dell'Ospedale - solo così si possono raggiungere alti livelli. L'obiettivo era di migliorare ciò che una delle sanità migliori al mondo ci dava per avvicinare le esigenze delle persone ai servizi gratuiti".

Il progetto è stato quindi presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio, a cui è piaciuta l'idea: "Hanno messo a nostra disposizione la loro struttura e in questo modo siamo passati da comitato di poche persone ad associazione. La pandemia ci ha messo nelle condizioni di correre rapidamente ai ripari: con il nostro volontariato non avevamo dedicato tempo ad ampliare il raggio d'azione che potevamo avere per farci conoscere, per questo la Fondazione si è messa a disposizione e, insieme ad ASL, abbiamo dato vita all'iniziativa #donosalute".