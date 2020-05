Si può imparare un mestiere in tempo di COVID? Al CNOS FAP sì

In questi mesi formatori e allievi hanno sperimentato questa nuova didattica un po’ emergenziale mettendoci dentro tanta passione e tanta voglia di fare. In un primo momento le lezioni sono state occasione di formazione ma soprattutto di dialogo con gli allievi. Non si parlava ancora di didattica a distanza ma i formatori NCOS FAP hanno avviato un dialogo costante con i ragazzi, proponendo lezioni e occasioni di approfondimento.

Da quando si è passati ad una forma più strutturata di didattica a distanza CNOSF FAP non si è mai fermato. Ecco i numeri di queste settimane:

- mediamente 26 ore di lezione per ciascuno dei corsi rivolti ai giovani in obbligo formativo a settimana

- mediamente 16 ore di lezione (100%) per ciascuno dei corsi rivolti ai giovani frequentanti i due corsi di diploma professionale

- mediamente 20 ore di lezione per ciascuno dei corsi per adulti nella direttiva MDL- 364 ore a settimana nei corsi per ragazzi

- 32 ore a settimana nei corsi per diploma professionale

- 60 ore a settimana nei corsi per adulti

- 456 ore di lezione settimanali erogate

- mediamente 1824 ore mensili erogate

- nella fase di lookdown prima e dopo le indicazioni degli enti finanziatori oltre 6000 ore di formazione

- oltre 40 operatori sempre operativi

- una segreteria didattica sempre on line

- un servizio orientamento sempre attivo

- lo sportello imprese sempre aperto

E il lavoro continua! In questi gironi prosegue l’attività didattica con la metodologia del Project Work per recuperare le competenze legate alla fase professionale. Tutti gli allievi in ciascun settore professionale stanno approfondendo con l’aiuto costante dei formatori i loro ambiti specifici cimentandosi in casi studio che li portano “dentro” le loro professioni. Ma in questi gironi CNOS FAP si prepara al prossimo anno. Un anno ricco di sfide ripensando ambienti e forme di relazione ma sempre con lo stile tipico CNOS FAP che vuole al centro l’individuo, giovane o adulto; che mette le capacità al centro della didattica per raggiungere le competenze; che dialoga con le imprese perché il lavoro non sia un miraggio ma una destinazione.

Allievi e famiglie sono stati protagonisti positivi di questa esperienza, a loro giunge il grazie di CNOS FAP per come hanno saputo affidarsi e fidarsi anche in questo momento non facile. A tutti i ragazzi che frequentano la terza media CNOS FAP fa giungere forte l’invito a camminare insieme in una strada diversa, forse anche un po’ distante da alcuni modelli che abbiamo datore scontato o per acquisti. In un tempo di grande trasformazione CNOS FAP c’è e continua ad offrire opportunità per una formazione di qualità.