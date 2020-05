Mercati di Biella: a partire da giovedì torna anche il settore non alimentare

A partire da giovedì 21 maggio il mercato di Biella vedrà il ritorno in piazza Falcone anche del settore non alimentare. Il ritorno di tutti i banchi è reso possibile a seguito dell’ordinanza della Regione Piemonte dello scorso 17 maggio con le disposizioni relative alle riaperture nella “fase 2”.

Sono state introdotte una serie di novità al fine di garantire il rispetto del protocollo di sicurezza redatto per le aree mercatali. A seguito di una serie di riunioni tecnico-operative, l’assessore al Commercio Barbara Greggio è giunto alla definizione di un piano di sicurezza locale concordato con le associazioni di categoria Anva, Apa, Fiva e Goia di Biella.

Tra le principali misure adottate per lo svolgimento regolare delle attività si evidenzia: - saranno attivati ingressi contingentati, con la supervisione di personale preposto coordinato dal comando della Polizia locale della Città di Biella. - lungo l’area mercatale verranno disegnati dei percorsi obbligatori da rispettare, attraverso l’uso di cartelli indicativi. - sono sospese le vendite di beni usati per i non titolari di una concessione permanente - i banchi dovranno essere protetti alle loro spalle dal mezzo di trasporto, sui lati da un telo impermeabile sanificato e frontalmente i banchi con esposta la merce in vendita dovranno essere ridotti di 50 centimetri con l’obiettivo di ampliare lo spazio delle corsie di passaggio destinate al pubblico - tutte le superfici dovranno essere sanificate prima e dopo l’apertura dei banchi.

Inoltre gli ambulanti dovranno garantire igienizzanti mani per la clientela - all’interno dell’area mercatale è obbligatorio l’uso delle mascherine e dei guanti per il contatto con i prodotti alimentari - per i generi “abbigliamento e accessori personali” dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso Le seguenti regole sono valide per i mercati del lunedì, giovedì e sabato in piazza Falcone e per i mercati di martedì e venerdì in piazza Martiri.

Spiega l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “I mercati cittadini sono pronti a riaprire e lo faranno dopo un attento e scrupoloso lavoro di squadra con l’obiettivo primario di tutelare la salute di operatori e della clientela. Questo risultato è stato raggiunto dall’ufficio al Commercio grazie al contributo delle associazioni di categoria, del prefetto di Biella e del comando della Polizia locale. E’ stata una corsa contro il tempo, viste le continue modifiche ai parametri delle linee guida, ma siamo pronti: in queste ore stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli, come lo staff che si occuperà dei presidi. Il mio invito è quello di tornare a popolare i nostri mercati, che si svolgono all’aperto, con la raccomandazione di rispettare le note qui sopra descritte”.