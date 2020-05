Cossato, riparte il mercato a pieno ritmo: bancarelle all’aperto e obbligo delle mascherine FOTO

Prove di ritorno alla normalità a Cossato. Questa mattina è ripartito il mercato in piazza Croce Rossa, con la presenza dei banchi non alimentari e regole chiare di accesso. Addio code interminabili, come accaduto nelle scorse settimane nell’area coperta, e ingressi liberi con un limite massimo di 400 persone in contemporanea. “Questa la capienza massima dell’intero mercato per evitare assembramenti. Il bilancio di questa mattina è più che positivo e le persone si stanno comportando bene – analizza il sindaco Enrico Moggio – Abbiamo dato delle linee guida per garantire la sicurezza degli utenti e stanno funzionando in maniera egregia”.

Due gli ingressi e le uscite separate, con la presenza di 5 clienti al massimo per ogni banco e l’obbligo di indossare tutti la mascherina. “Anche se ci troviamo all’aperto, è nell’interesse di tutti garantire la sicurezza ed evitare situazioni a rischio – sottolinea il primo cittadino – Ci siamo affidati ai volontari della Protezione Civile e ai vigili urbani per garantire il rispetto delle regole e monitorare la situazione”.

Il mercato alimentare, invece, prosegue seguendo le norme di sicurezza, già in vigore durante l’emergenza Covid-19.”Riattivare il mercato nei tempi e nei modi giusti – spiega Moggio - era doveroso nei confronti della popolazione che vedono in questo luogo-simbolo un punto di riferimento del Biellese orientale. Era inevitabile ripartire in sicurezza e con senso di responsabilità”.