Coronavirus, #FEELQUARANTENA il progetto di Stefano Ceretti "nel giorno prima della parrucchiera"

Il fotografo biellese Stefano Ceretti presenta il suo nuovo progetto: #FEELQUARANTENA. "Si tratta di un invito indirizzato a donne e uomini affinché vengano in studio da me (Viale Matteotti,25 - Biella) a farsi scattare un ritratto in quello che io definisco 'il giorno prima della parrucchiera': uno spronare ciascuno all’autoironia e a mostrarsi per come è in questo momento, tenendo conto del fatto che nessuno può usufruire di trucco, parrucco e trattamenti estetici da almeno due mesi -commenta il professionista-. Quello che io cerco è far trasparire dagli sguardi gli stati d’animo attuali di ogni soggetto, dai passati giorni di paura alla felicità per la 'riapertura', dall’incertezza per il presente alla preoccupazione per il futuro…Lo scopo è quello di raccogliere più materiale possibile per 'movimentare' i social e, infine, allestire una mostra; proprio pensando a quest’ultima ho fissato, per la partecipazione al progetto, una quota simbolica di partecipazione (euro 20,00) che mi sia di aiuto nel sostenere le spese di allestimento della mostra stessa".

Come partecipare? E’ sufficiente chiamare o scrivere un Whatsapp al numero 331.4081530 per fissare un appuntamento. Ovviamente in studio saranno rispettate tutte le linee guida anti contagio.

In allegato i primi scatti #FEELQUARANTENA (il file PIERA.jpg, l’unica con la mascherina indossata, è il primo in assoluto), realizzati domenica 17 maggio (primo giorno del progetto).