Scuola, Patelli (Lega): "Più fondi per le Paritarie altrimenti si rischia implosione sistema"

“La scuola degli invisibili, quella delle Paritarie che sono ormai al collasso come l’intero sistema scolastico e sociale italiano. Ormai oltre il 30 per cento delle famiglie non riesce a pagare più le rette e moltissime scuole parificate rischiano di chiudere. Questo vuol dire un ulteriore aggravio per la scuola pubblica che avrà al suo interno tante nuove iscrizioni per il prossimo anno. Servono maggiori fondi, oltre ai pochi previsti dal Decreto Rilancio, affinché si faccia fronte ad una situazione economica disastrosa che vedrà coinvolti, oltre agli studenti e alle famiglie, anche il corpo docente e non docente. Con la chiusura delle scuole saranno tanti i docenti e gli amministrativi ad essere licenziati. Lo sciopero di ieri ed oggi dalla didattica a distanza da parte dei docenti delle paritarie è solo il primo segnale del malessere che è di tutta l’Istituzione scolastica pubblica e privata”, Questa la dichiarazione della deputata della Lega Cristina Patelli, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.