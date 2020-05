Fca: Pichetto Fratin (Fi), sede in paradiso? Qui è inferno

"Una classe dirigente responsabile dovrebbe preoccuparsi ed occuparsi del perché le grandi multinazionali non scelgono l'Italia come propria sede. Se nel mondo esistono paradisi per le aziende sia in termini fiscali che normativi, vuole dire che ve ne sono altri che sono l'inferno, tipo l'Italia. FCA italy fa bene a chiedere tutte le garanzie di liquidità che le sono necessarie al fine di sostenere la sua grande filiera produttiva che da lavoro e speranza a centinaia di migliaia di italiani". Lo dichiara il Senatore Gilberto Pichetto Fratin responsabile bilancio e finanza di Forza Italia.