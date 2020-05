Progetto Solidarietà Digitale: tanti corsi di formazione disponibili gratuitamente

Se si vogliono seguire dei corsi di formazione, magari per il proprio aggiornamento professionale, per ampliare le proprie opportunità lavorative o per semplice diletto, può essere davvero un'ottima idea quella di informarsi sulle opportunità previste da Solidarietà Digitale.

Cos'è il progetto Solidarietà Digitale

Il progetto in questione riguarda servizi erogati e fruiti completamente tramite Internet, di conseguenza si rivolge indistintamente ai cittadini di Biella proprio come a quelli di altre province italiane, ed è un'iniziativa attuata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Nel sito Internet ufficiale di Solidarietà Digitale, il quale può essere visionato a questo link , si possono trovare tantissimi esempi: sono molto numerose, infatti, le aziende che hanno deciso di aderire al circuito per mettere a disposizione dei cittadini, in modo gratuito o con prezzi molto vantaggiosi, i loro servizi online.

Questo progetto è stato attuato in concomitanza con il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria: tutti i cittadini italiani sono stati chiamati a trascorrere lunghe settimane in casa e oggi Internet offre mille opportunità non solo a livello di puro intrattenimento, ma anche per investire nelle proprie competenze e nella propria formazione.

Tanti i corsi di formazione gratuiti

Come si diceva, le opportunità offerte nell'ambito di questo progetto sono molteplici, ma meritano una menzione speciale quelle formative: sono tantissime infatti le società che erogano formazione rigorosamente in modalità e-learning e che hanno scelto di offrire i loro corsi di formazione in maniera del tutto gratuita affinché questi mesi così difficili possano essere superati sviluppando un "know-how" destinato a rivelarsi prezioso negli ambiti più disparati.

I corsi di lingua

Gli esempi sono tanti: il progetto Solidarietà Digitale offre tantissimi corsi di lingua rivolti ad allievi che partono da qualsiasi livello, da quello più basilare fino a quelli più avanzati.

I corsi di inglese sono quelli più gettonati, e la cosa non stupisce vista la grande importanza internazionale di questa lingua, ma non mancano affatto percorsi formativi riguardanti lingue differenti.

Altri corsi molto diffusi

Alcuni corsi di formazione riguardano discipline accademiche come quelle tipicamente scolastiche, quindi possono essere un'ottima risorsa per gli studenti che vogliono approfittare di questo particolare periodo per colmare al meglio le proprie lacune, altri corsi riguardano invece professionisti e imprenditori.

Da quest'ultimo punto di vista si possono menzionare i corsi HACCP, i quali sono obbligatori per legge per tutti gli addetti attivi nel settore alimentare, i corsi relativi alla sicurezza, i corsi che informano gli imprenditori su come riaprire regolarmente nell'ottica della prevenzione anti-Covid, i corsi sulla sicurezza digitale e molto altro.

La formazione del mondo "Digital"

Il mondo Digital è sicuramente uno dei più vasti: tra i molteplici corsi di formazione disponibili si segnalano quelli relativi al Web Marketing, quindi attività di promozione tramite Internet di molteplici tipologie, come ad esempio quelle che si effettuano nell'ambito di Social Network quali Facebook ed Instagram oppure quelle cosiddette SEO, che mirano a migliorare la visibilità di un sito web tra i risultati di un motore di ricerca.

Non mancano neppure i corsi di informatica di base, utili per chi vuol migliorare le proprie competenze e la propria abilità nell'utilizzare i software più noti, oppure i corsi per creare un sito Internet i quali illustrano tutti gli step necessari, dall'acquisto dell' hosting presso società specializzate quali Top Host fino alla gestione dei relativi contenuti.

Non ci sono dubbi, dunque: se si vuol approfittare del tempo a disposizione tra le mura domestiche per ampliare le proprie competenze, i corsi di formazione messi a disposizione nel circuito Solidarietà Digitale sanno essere molto interessanti e sanno rispondere ad esigenze formative molto diverse.