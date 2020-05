Lanifici - Il nuovo presidente della sezione è Ettore Piacenza

Nei giorni scorsi, la Sezione merceologica Lanifici dell’Unione Industriale Biellese si è riunita via web, come stabilito dall’art. 73, comma 4 del DL 18/20, e ha rinnovato le cariche sociali per il periodo 2020/2023. Il neo presidente della sezione è Ettore Piacenza, quattordicesima generazione del lanificio Fratelli Piacenza, già parte del Gruppo Giovani Imprenditori Uib.

"Sono entrato nell'azienda di famiglia nel 2010 -commenta Ettore Piacenza- in un momento non facile: con lo stesso spirito, oggi, mi impegnerò in questa carica. I lanifici, e in generale il settore tessile, stanno facendo i conti con un quadro complesso in cui le variabili sono molte a livello locale e internazionale, in termini sanitari ed economici. L'auspicio, ampiamente condiviso, è di tornare al più presto ad una nuova normalità".

A passargli il testimone è stato il past president, Clemente Germanetti: "'L'esperienza di questi anni in associazione è stata importante e impegnativa: mi congratulo con il nuovo presidente e resterò con piacere al suo fianco nella Sezione".

Le cariche sociali per il periodo 2020/2023 sono così composte: Presidente Ettore Piacenza - F.lli Piacenza SpA, Vice Presidente Clemente Germanetti - Lanificio di Tollegno SpA

Consiglieri: Alessandro Barberis Canonico - Vitale Barberis Canonico SpA, Ercole Botto Poala - Successori Reda SpA, Stefano Gremmo - Biella Manifatture Tessili Srl, Paolo Ferla - Lanificio Egidio Ferla SpA, Silvia Ghione - La Tela di Penelope, Matteo Patti - Lanificio Zignone SpA, Karel Rosa - Lanificio di Pray SpA, Nicolò Zumaglini - Lanificio Subalpino Srl.

Silvia Ghione e Nicolò Zumaglini svolgeranno il ruolo di rappresentanti di Sezione nel Comitato Piccola Industria UIB.