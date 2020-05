Portula, motociclista a terra sulla SP 113: Trasportato a Novara in codice rosso

Grave incidente autonomo nella giornata di oggi, 20 maggio, sulla SP 113 a Portula. Per cause ancora da accertare, un motociclista di 52 anni ha perso il controllo del suo mezzo cadendo rovinosamente a terra. Nell'impatto, ha riportato un grave politrauma e per questo è stato trasportato all'ospedale di Novara in codice rosso. Al momento, nonostante le gravi ferite, non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono a cura della Polizia Stradale di Biella, coordinata dal commissario Fraschetti.