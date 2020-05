Non si reca nella sua seconda casa di Brusnengo da tre mesi, al ritorno teme la visita dei ladri

Da circa tre mesi non può andare nella sua seconda casa di Brusnengo, ieri al ritorno, trova un vetro rotto di una finestra e allerta le forze dell'ordine per il timore di una visita dei ladri. La casa si troverebbe già in precarie condizioni e una delle finestre era stata rotta in precedenza. All'arrivo dei militari, comunque l'interno è apparso molto in disordine ma non sembrerebbe sia stato rubato nulla.