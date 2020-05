Caprioli investiti a Valdilana e Andorno, entrambi deceduti

Capriolo investito nella serata di ieri, 19 maggio, sulla provinciale in Frazione Giardino di Valdilana. Dai primi riscontri pare che l'ungulato, femmina, fosse incinta. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Ponzone, che hanno assistito l'animale fino all'arrivo del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, sezione recupero animali selvatici. Al loro arrivo, però, il capriolo era già deceduto.

Un secondo intervento della Protezione Civile si è svolto in via Alpini d'Italia ad Andorno: in questo caso è stato l'investitore stesso ad allertare i soccorsi. Il capriolo è però morto durante il trasporto al veterinario dell'ASL.