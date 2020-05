Biella, anziano in bicicletta si adagia a terra in via Della Vittoria colto da malore

Intorno alle 17 di oggi mercoledì 20 maggio, un anziano si è adagiato a terra mentre stava procedendo in bicicletta in via Della Vittoria a Chiavazza, rione di Biella. Si tratta di un un ultrasettantenne e da giorni i vicini hanno notato il suo stato di debilitazione. Sono stati attimi di apprensione per i residenti che hanno assistito alla scena e subito soccorso l'uomo.

Probabilmente, causa il caldo e sole battente del pomeriggio, l'anziano è stato colto da un leggero malore. Immediatamente è intervenuta l'equipe medica dell'ambulanza del 118 ma al suo arrivo l'uomo, vigile e cosciente, non ha voluto essere trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti sul suo stato di salute.

Sono stati i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Biella che con l'umanità del caso, sono riusciti a convincere l'ultrasettatenne a farsi caricare sulla lettiga e procedere verso l'ospedale la tranquillità sua e di amici e vicini.