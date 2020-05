A Chiavazza l’addio all’alpino Giovanni Cravello

Dolore e profonda commozione questa mattina per i funerali di Giovanni Cravello, l’alpino e reduce del Montenegro scomparso all’età di 96 anni. Per molti era un vero e proprio maestro di vita e mentore di Alpinità. Presenti, davanti alla chiesa parrocchiale di Chiavazza, familiari, alcuni capogruppi ed esponenti delle penne nere, tra cui il presidente della sezione ANA di Biella, Marco Fulcheri, insieme ai vessilli alpini per l’ultimo saluto