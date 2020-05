Il Comune di Verrone sta realizzando un nuovo marciapiede in Via della Madonnina, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Aldo Moro e l'intersezione con Via Castello.

I lavori, in corso dallo scorso 4 maggio dureranno fino al 21 giugno, con senso unico di circolazione nella direzione da Via Aldo Moro verso Via Castello, e divieto di sosta per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi utilizzati dall'impresa che sta eseguendo i lavori.