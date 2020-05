Vigliano, riaprono su appuntamento gli uffici comunali

Dal 18 maggio, gli uffici comunali di Vigliano Biellese riaprono al pubblico su appuntamento, in attuazione delle norme vigenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. La prenotazione, da prendere telefonicamente o via email, è necessaria per armonizzare le misure per il contenimento del contagio alle esigenze dei cittadini e al progressivo riavvio delle attività produttive e commerciali.

Qualora non risulti possibile, per imprevedibili ragioni di urgenza, ricorrere all'appuntamento sarà possibile accedere agli uffici la mattina del venerdì, dalle 9 alle 12.45. In ogni caso, gli strumenti telematici costituiranno la modalità di gestione ordinaria dei procedimenti amministrativi, senza necessità di recarsi in Comune. I cittadini sono invitati a presentare, telefonicamente, le proprie esigenze, al fine di verificare nel modo più semplice le soluzioni possibili. Tutti i numeri telefonici diretti e gli indirizzi email dei vari uffici sono pubblicati sul sito internet del Comune.