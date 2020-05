Vigliano, domani nuovo intervento di sanificazione dei Vigili del Fuoco di Cossato

Nel pomeriggio di domani, mercoledì 20 maggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cossato, effettueranno un secondo ampio intervento (il primo è datato 7 aprile u.s.) sul territorio di Vigliano Biellese per la sanificazione degli accessi e delle zone di sosta limitrofe ai luoghi di maggior affluenza di pubblico, come Municipio, ufficio postale, farmacie e supermercati.

L'azione arriva a più di un mese dalla sanificazione avvenuta il 7 aprile scorso (clicca qui). “Il ringraziamento più sentito dell'amministrazione va all'impegno dei Vigili del Fuoco di Cossato – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - che si prestano con grande disponibilità per la salvaguardia dell'igiene e della sicurezza della cittadinanza, nel rispetto dell'ambiente”.