LIFE PERFORMANCES: l'evento online su Facebook per ripartire insieme contro i tumori

Ideato da LILT Biella, LIFE PERFORMANCES punterà i riflettori sull'importanza della ripartenza della prevenzione e della diagnosi precoce per arrivare prima dei tumori e batterli sul tempo .

Parte oggi una raccolta fondi e un evento online per rialzarsi e riacquisire tutto il bello che la VITA può offrire grazie alla creatività, all'arte, alla dedizione ad un'idea, ad un progetto, a una passione. Un nuovo modo per fare ed essere comunità e sensibilizzare la cittadinanza al tema della prevenzione e alla necessità di sostenerla: perché la prevenzione è un bene comune.



Parte LIFE PERFORMANCES l'evento interamente online per promuovere e sostenere la prevenzione contro i tumori



LIFE PERFORMANCES è l'evento interamente sviluppato online da LILT Biella per riportare l'attenzione dei cittadini biellesi sull'importanza della prevenzione come prima arma contro i tumori e che si svolgerà sino al prossimo 31 maggio in concomitanza alla riapertura, secondo tutte le norme vigenti di sicurezza, degli ambulatori di Spazio LILT.

Il tema della prevenzione è oggi infatti più che mai fondamentale per garantire la salute di tutti i cittadini e si impone come mission centrale non soltanto di LILT Biella, ma di tutta la comunità.

Ecco perché all’interno di “LIFE PERFORMANCES” i temi su cui riflettere sono:

L'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per arrivare prima del cancro e per salvare nuove vite

La sacralità della Vita celebrata attraverso l'arte, in tutte le sue declinazioni

"LIFE PERFORMANCES – spiega Mauro Valentini, Presidente di LILT Biella – ha l’obiettivo di ri-accendere i riflettori su un tema importante come la lotta contro i tumori. L'emergenza Coronavirus negli ultimi mesi ha rallentato le nostre attività. Basti pensare che, con la chiusura di Spazio LILT, non abbiamo potuto proteggere in media 70 persone al giorno. Eppure, nel 2019, in Italia ci sono stati più di 371.000 nuovi casi di cancro. Per questo pensiamo che sia arrivato il tempo di reagire e prepararci alla ripartenza recuperando al più presto il tempo perduto e guardando alla VITA".

LIFE PERFORMANCES: l'evento e la raccolta fondi



L'obiettivo dell’evento sarà dunque riportare l'attenzione sui temi della prevenzione e della diagnosi precoce come bene comune attraverso le performance di più di 20 artisti, musicisti e influencer biellesi che, gratuitamente, hanno deciso di aderire all'iniziativa e che attraverso un video invitano la cittadinanza biellese a sostenere LILT Biella e la ripartenza degli ambulatori di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT.

Prendere parte a “LIFE PERFORMANCES” è facile. Bastano due semplici azioni:

votare il video dell'artista preferito nel sondaggio dell'evento Facebook https://bit.ly/2yP0hkR

partecipare alla raccolta fondi Facebook https://bit.ly/3dCdgVO collegata all'evento

Tutti coloro che doneranno per sostenere la riapertura degli ambulatori di Spazio LILT riceveranno una performance dell'artista, musicista, influencer preferito.

"Il nostro Grazie va, sin da ora, a tutti gli artisti, musicisti e influencer che hanno aderito a LIFE PERFORMANCES - E va a tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa. La speranza è che siate davvero in tanti a condividere con tutti noi questo inno alla Vita e alla Speranza. I nostri ambulatori – prosegue Mauro Valentini – aspettano tutti coloro che vorranno fare una visita di prevenzione e diagnosi precoce in totale sicurezza".