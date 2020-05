Con SAREM la sicurezza è di casa nei giorni del coronavirus: scopri i nuovi dispositivi di protezione FOTO

Per far fronte dell’emergenza Covid-19 sui luoghi di lavoro, l’azienda biellese SAREM ha inserito, all’interno della propria fornitura, nuovi articoli tra quelli abitualmente commercializzati.

La lista dei prodotti di SAREM:

Piantana ‘Punto di sanificazione mani’: realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, l’ampia base e la robustezza della struttura ne garantiscono la stabilità. È ideale per tutti gli ambienti di accesso al pubblico e per realizzare un punto ben segnalato per tutti i lavoratori di una ditta. Può essere utilizzata anche come piantana porta-estintore oppure solo per gel e guanti.

Schermo protettivo per attività commerciali: facile da montare (non servono né chiodi né martello né viti, solo nastro biadesivo), facile da pulire (utilizzando detergenti e panni umidi), compatto, trasparente (non crea barriere visive con i clienti) e modulare (la possibilità di utilizzarne differenti insieme permette di adattarsi ad ogni spazio).

Segnaletica per emergenza covid19:

· Piantane di segnalazione, Base 30 cm, altezza 105 cm, disponibile in 3 versioni: “Divieto di accesso-non andare oltre”, “Mantenere la distanza di 1 m”, “Regole da seguire”;

· “Scudo", la visiera di protezione facciale 100% Made in Italy, atta a proteggere da spruzzi di liquidi e rischi meccanici. Certificata EN 166:2011 secondo Regolamento Europeo DPI 2016/425/EU CAT.II – EN 166:2011;

· Gel igienizzante, presidio medico chirurgico, da 80 ml;

· Flacone gel igienizzante da 500 ml;

· Detergenti igienizzanti per superfici (marca variabile, a seconda della disponibilità del distributore) da 750 ml;

· Espositore igienizzante da banco.

Per le condizioni di fornitura non è previsto un minimo d’ordine; la consegna è sempre gratuita per le province di Biella e Vercelli. Per preventivi, informazioni e tempi di consegna, è possibile chiamare SAREM al Tel. 015.28639, oppure inviare una mail a info@sarem.it