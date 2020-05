Biella, Pd: "Cantieri stradali iniziati con 10 mesi di ritardo, zero opere nel 2019, stralciate strade. Perchè?"

Il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco Corradino e l’Assessore competente al fine di "conoscere i motivi per cui il cantiere sia stato avviato con oltre 10 mesi di ritardo, non sia stato realizzato alcun lavoro di asfaltatura nel corso dell’anno 2019 (con un mutuo relativo che ha gravato comunque sulle casse comunali)". Inoltre i consiglieri di minoranza vogliono conoscere il perchè "dall’appalto siano state stralciate numerose strade (Corso 53° Fanteria, via Poma, via della Vittoria, largo Palatucci) a tutto vantaggio dell’inserimento di un unico tratto in via Torino (con condizioni contrattuali diverse rispetto a quelle messe a gara) e siano stati cancellati gli interventi sopra elencati tanto attesi dai quartieri periferici (come documentato dalle fotografie allegate) senza dare indicazioni sulla loro riprogrammazione". Le interrogazioni dovranno avere una risposta orale nel consiglio comunale del 26 maggio.

Le premesse. "In questi giorni sono iniziati i lavori di asfaltatura di alcune strade cittadine inserite nel cosiddetto 'Piano asfaltature 2020' -scrive il gruppo Pd-. L’intervento dovrebbe correttamente essere titolato come 'Rifacimento strade comunali per realizzazione sottoservizi anno 2019' in quanto approvato con deliberazione della Giunta precedente in data 11 aprile 2019 e con aggiudicazione definitiva dell’appalto in data 31 luglio 2019. In alcuni quartieri (Barazzetto, Vandorno, Cossila) era stato previsto il rifacimento di vie o piazze la cui pavimentazione stradale si presentava in condizioni di serio ammaloramento (strada Barazzetto-Vandorno, piazza S. Bernardo delle Alpi, strada Cantone Bonino, parcheggio antistante il cimitero di Cossila San Giovanni). Questi interventi rappresentavano un’ulteriore attenzione verso le zone esterne al centro cittadino e si aggiungevano ad altri tratti più o meno estesi".