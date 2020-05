Biella Cresce lancia il convegno online “Fare scuola all’aperto”: più di 500 iscritti nelle prime 24 ore

Non è semplice immaginare la riapertura delle scuole. In questo momento pensare a dieci o venti bambini seduti l'uno vicino all'altro in un'aula chiusa non fa stare tranquilli molti genitori e insegnanti. Per questo le linee guida del Governo (ad esempio con il Dpcm del 18 maggio) invitano a sperimentare l’outdoor education. Ma come si fa educazione all’aperto? Che impatto ha sugli alunni? Si può applicare anche in città? Per rispondere a queste e altre domande l’associazione Biella Cresce, con la collaborazione di Claudia Ottella, ha organizzato il convegno online “Fare scuola all’aperto”, in programma sabato 30 maggio dalle 10 alle 18, che ha già raccolto più di 500 iscrizioni nelle prime 24 ore.Saranno presenti 16 esperti italiani e internazionali di educazione all’aperto.

Ognuno di loro porterà il suo punto di vista su questo tema in un discorso di circa 20 minuti. Al termine degli interventi in italiano ci sarà una sessione di domande e risposte (in gergo Q&A). Gli interventi in inglese, invece, sono registrati nei giorni precedenti al convegno e sottotitolati in italiano. L'obiettivo è mettere a disposizione di insegnanti, dirigenti e genitori le conoscenze scientifiche più aggiornate sull'educazione all'aperto e le migliori pratiche per attuarla al meglio.Tra i relatori ci saranno alcuni dei più importanti ricercatori italiani come Monica Guerra dell'Università Bicocca, Michela Schenetti dell’Università di Bologna, Alberto Oliverio e Anna Oliverio Ferraris dell'Università La Sapienza.

Tra gli ospiti internazionali la fondatrice del programma Timbernook Angela Hanscom, la coordinatrice finlandese per la didattica speciale Susanna Heugenhauser e l'insegnante finlandese Oula Pihlajamäki che applica questo modello di educazione da molti anni. Saranno presenti anche Giuseppe Paschetto, insegnante e finalista del Global Teacher Prize 2019, e Selima Negro, accompagnatrice di scuola nel bosco. Interverranno con la loro esperienza diretta anche la coordinatrice pedagogica dei Nidi della Città di Biella Claudia Ottella, le accompagnatrici di progetti didattici in natura Claudia Loglisci e Maura Farris, l’educatrice Emanuela Simoni, Daniela Ghidini e Marianna Vaccalluzzo della scuola Vittorio Veneto di Torino (che terranno un intervento insieme), l’ortoterapista Nicoletta Caccia e l’illustratrice Sara Vincetti.

Per maggiori dettagli e per iscriversi si può visitare la pagina biellacresce.it/fare-scuola-all-aperto. L’iscrizione alla diretta live è gratuita per tutti, mentre per poter accedere alle registrazioni e rivedere gli interventi in qualunque momento bisogna essere soci di Biella Cresce (al costo di 20 euro).