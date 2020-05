A Salussola il bollettino parrocchiale è sul web, l’idea di don Lodovico: “Così aggiorno i fedeli”

Tenere aggiornata la propria comunità con un speciale bollettino parrocchiale sui canali web. Questa l’iniziativa del parroco di Salussola, Lodovico De Bernardi, nei giorni furenti del coronavirus. “Ho pensato all’idea del bollettino parrocchiale online per due motivi – confida don Lodovico – Da una parte voglio mettere in pratica gli insegnamenti di papa Francesco sulla tutela del creato e penso che continuare a stampare della carta quando non è necessario è uno spreco delle risorse naturali e umane delle quali dobbiamo essere più responsabili. Dobbiamo metterci in testa di iniziare a vivere quel processo di cui parla il Papa. Dall’altra, invece, è un modo per alimentare il senso di appartenenza alla comunità cristiana”.

Il programma del bollettino è semplice e particolarmente immediata con quattro tematiche di fondo che raggruppano le curiosità, le news del paese e il calendario dei santi della settimana. “Seguire questo bollettino significa rimanere aggiornati e formati culturalmente e religiosamente – sottolinea il parroco di Salussola - Elementi urgenti al giorno d’oggi, come suggerisce il cardinal Petrocchi: la necessità della formazione. La prima spetta a me perché è un impegno grande: mi tocca studiare, aggiornarmi, e soprattutto preparare queste registrazioni che per un motivo o per l’altro devo sempre rifare più volte. Ma la voglia di lavorare per i miei parrocchiani e amici non mi manca mai”. Ogni sabato è possibile sentire il bollettino sul canale YouTube dell’Unità Pastorale Beato Pietro Levita.