Patelli (Lega): “Buone notizie per Pedemontana biellese ed elettrificazione tratto Biella-Santhià”

"E’ con grande soddisfazione che posso affermare come il lockdown non sia riuscito a fermare l’avvio della Pedemontana biellese, nonostante i numerosi passaggi burocratici previsti dalla legge di cui è giusto e corretto informare i cittadini. Fra la fine di aprile e l'inizio di maggio sono infatti arrivati i pareri favorevoli al progetto definitivo di Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente. Si attende ora il parere del Mibac legato agli esiti delle indagini archeologiche che riprenderanno in questi giorni (bloccate queste sì dalle misure emanate per contrastare il Covid 19) con le convocazioni dei circa 150 proprietari dei terreni interessati dai lavori, che andranno sentiti preliminarmente non essendoci ancora la dichiarazione di pubblica utilità. Terminati questi passi si potranno iniziare le indagini vere e proprie prevedendo l'invio delle risultanze al MIBAC entro fine settembre.

L'iter della bonifica bellica corre su binari paralleli. Il parere del MIBAC, unitamente agli altri due già pervenuti, saranno poi trasmessi al Ministro delle Infrastrutture e da questo il tutto andrà al CIPE per l'approvazione entro la fine del 2020 e la contemporanea dichiarazione di pubblica utilità. Parallelamente, con la dichiarazione di pubblica utilità, potranno essere avviate le procedure di esproprio e di risoluzione delle varie interferenze (linee elettriche, canali irrigui e di scolo, etc.). Il prossimo anno sarà quasi totalmente dedicato al progetto esecutivo che Anas produrrà e sottoporrà alla conferenza dei servizi con Regione Piemonte, Ministero dell'ambiente e MIBAC; in seguito all'esito positivo di quest'ultima potrà essere bandita la gara di appalto, che potrà verosimilmente vedere aggiudicati i lavori entro il 2021.

Quindi si può dire, con ragionevole certezza, che la cantierizzazione della Pedemontana biellese, avrà inizio nel 2022 con una fine dei lavori prevista per il biennio 2026/2027. A questa si aggiunge un’altra buona notizia per i cittadini biellesi. Rete Ferrovie Italiane ha confermato, dopo l’individuazione dell’impresa che eseguirà i lavori, l’inizio dell’elettrificazione del tratto ferroviario Biella-Santhià per prossimo mese di luglio. E come deputato del territorio vigilerò affinché il tutto avvenga nei tempi stabiliti". A dichiararlo è la deputata della Lega Cristina Patelli, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.