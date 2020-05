Il Santo Stefano SPA Relais riapre il suo ristorante

Sabato 23 maggio arriva il primo grande evento nel rispetto del distanziamento sociale: è giunta l’ora, infatti, di uscire e godersi le prime serate estive sotto le stelle. Il Santo Stefano Restaurant riapre in nuova veste: grigliate serali, proposta pizza anche gourmet, taglieri e molto altro. Il tutto rispettando le distanze grazie al nostro ampio spazio esterno: è richiesta la prenotazione al fine di rispettare le regole in sicurezza. Per info: 015. 24 96 154