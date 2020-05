Si è spento Bruno Bernardi, storica firma del giornalismo sportivo

Lutto nel giornalismo sportivo torinese. Si è spento all'età di 79 anni Bruno Bernardi, storica firma de La Stampa, per la quale ha seguito per anni da inviato le vicende della Juve e della Nazionale.

"BiBì", come era affettuosamente soprannominato, divenne un volto noto della tv anche per le sue ospitate al "Processo del Lunedì" condotto da Aldo Biscardi, al pari di Piero Dardanello, Gianni Romeo e altre grandi firme della stampa sportiva piemontese.Bernardi era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Mauriziano.

Torino e Juventus, che lui aveva seguito per anni con affetto, ne hanno ricordato la passione e la grande professionalità. Ciao BiBì.