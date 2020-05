Dal Nord Ovest - Fuori strada con l'auto, si schianta contro un muro in cemento

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada schiantandosi contro il muro di contenimento del terrapieno sul quale si trova il distributore di benzina della frazione Galli di Crescentino.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì, poco prima delle 17: una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per i soccorsi insieme ai carabinieri di Crescentino e ai mezzi del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altre vetture: i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la vettura, una Fiat Punto e di prestare i primi soccorsi all'automobilista 64enne che era al volante e che poi è stato trasportato in ospedale a Chivasso dal personale sanitario. E' stato ricoverato in codice giallo.