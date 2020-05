Vigliano, scontro auto-bici: ciclista trasportato in ospedale

Sono in corso le valutazioni che stabiliranno la dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 19.20, al semaforo di via Felice Trossi, a Vigliano Biellese. A rimanere coinvolti un’auto e un uomo a bordo della sua bici che, a causa dell’impatto, è precipitato a terra.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, l’hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento non si conosce la prognosi. Indenne, invece, l’uomo alla guida. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia locale di Vigliano per i rilievi del caso.