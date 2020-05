Pralungo in lutto per la morte di Melchiorre Mosca: fu uno dei fondatori della Fanfara Alpina

La comunità di Pralungo è in lutto per la morte di Melchiorre Mosca, scomparso all'età di 83 anni. Alpino del gruppo locale, era noto per l'attivismo e l'impegno nei diversi appuntamenti del paese. Smisurata la passione per la musica: era stato uno dei fondatori e primi membri della Fanfara Alpina di Pralungo, nonché componente della banda musicale Juventus Nova.

A ricordalo il sindaco Raffaella Molino: “Si è sempre speso a favore della comunità e, nonostante avesse smesso di suonare da anni, non ha mai fatto mancare la sua presenza agli eventi musicali in programma”. Concorde anche il capogruppo Carlo Mandelli: “Suonava la tromba in maniera splendida. Ci mancherà”. Il Santo Rosario sarà recitato domani, mercoledì 20 maggio, nella chiesa parrocchiale di Pralungo. Sempre qui saranno celebrati i funerali giovedì 21 maggio seguendo le disposizioni del protocollo della Cei e del governo italiano.