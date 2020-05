Investimento di animale selvatico, auto non marciante ritirata dal carro attrezzi

Come spesso accade negli investimenti con animali selvatico, oltre alla bestia a rimetterci è anche l'automobile. Così è stato nell'incidente successo in tardissima serata di ieri 18 maggio a Cossato. L'uomo, un 49enne residente a Trivero Valdilana stava rientrando a casa a bordo della sua Ford Fiesta quando, dal nulla, è sbucato l'animale, all'altezza dell'ultima galleria direzione Quaregna Cerreto nel comune di Cossato.

Nell'inevitabile impatto, il conducente è rimasto illeso ma l'auto danneggiata a tal punto da dover far intervenire i Carabinieri per la constatazione del sinistro e il carro attrezzi per la rimozione del mezzo ormai non più marciante. L'animale è deceduto.