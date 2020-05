Il cliente attende l'auto appena acquistata ma il mezzo uscito dalla carrozzeria ha un incidente

Curioso incidente, senza feriti, ieri a Gaglianico. E' immaginabile il disappunto del venditore di un'auto che sta per consegnare e il conseguente "rammarico" del cliente che aspetta con ansia il momento di salire e portarsi a casa l'appena lucidata e sistemata macchina acquistata. Ma gli inconvenienti sono dietro l'angolo. Ed è cosi che nella tarda mattinata, un piccolo incidente che ha coinvolto un'auto di grossa cilindrata e un autocarro, ha mandato tutto all'aria.

L'auto era appena uscita da una carrozzeria quando, per cause imprecisate, è venuta a contatto con il mezzo più grande. Nell'urto la Porsche è rimasta "segnata" sulla carrozzeria. I due conducenti sono scesi e hanno iniziato a far valere le proprie ragioni. C'è voluto l'intervento degli agenti della Polizia locale del comune dell'hinterland di Biella, per calmare gli animi e consentire così la corretta compilazione della constatazione amichevole d'incidente (Cid).