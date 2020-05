Forte temporale si abbatte sul Biellese: disagi a Tollegno e Pray

L’intenso temporale di questa notte ha provocato alcuni disagi sul territorio biellese. A Pray, intorno a mezzanotte, un albero è caduto sotto il peso della pioggia occupando la carreggiata e impedendo il passaggio di un pullman in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone per la rimozione della pianta e il ripristino della viabilità. Nelle stesse ore, a Tollegno, grosse quantità d’acqua sono fuoriuscite dagli scarichi provocando un mezzo allagamento. Una squadra è giunta per monitorare la situazione, fortunatamente tornata alla normalità con la fine delle precipitazioni.