Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, sono stati allertati i Vigili del Fuoco per il cedimento di una parte di tetto di un rustico disabitato. L'edificio è la parte terminale di vecchie case a schiera, è costruita in pietra e si trova nelle vicinanze della chiesa parrocchiale.

"Con i Vigili del Fuoco stiamo facendo un sopralluogo per capire esattamente la reale situazione -commenta il sindaco Carlo Rosazza Prin presente in zona-. Ma non crediamo ci siano pericoli imminenti".