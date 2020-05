Coronavirus, vogliono entrare in coppia al supermercato quando non è possibile: sanzionati i coniugi

Non hanno voluto rispettare le prescrizioni sull'emergenza Covid 19, nonostante i dipendenti avessero avvertito e tentato di spiegare che non è possibile accedere al market oltre un certo numero di presenze.

E così, marito e moglie ottantenni hanno iniziato un diverbio con la guardia giurata per entrare nel supermercato di Ponzone Valdilana e poter fare gli acquisti della spesa. A quel punto gli operatori alimentari hanno allertato i Carabinieri. E per la coppia è scattata l'inevitabile sanzione.

Ricordiamo che attualmente è possibile recarsi, in due persone dello stesso nucleo famigliare in un negozio o supermercato per fare la spesa a patto di rispettare le regole imposte dal titolare dell'esercizio in ottemperanza al decreto ministeriale sull'emergenza Covid 19.