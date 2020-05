Antenna a Sagliano, il sindaco: "Non si tratta di 5G, ma stiamo procedendo con ulteriori verifiche"

È stata montata in poche ore lo scorso giovedì, 14 maggio. L'antenna per amplificare il segnale Wind 4G in valle è stata un fulmine a ciel sereno per i numerosi cittadini di Sagliano che, soprattutto sui social ma anche direttamente all'amministrazione comunale, non hanno mancato di esprimere la loro indignazione.

"Con un blitz notturno - commenta Alessandro Blotto, presidente del comitato spontaneo "Una voce per la Valle" - hanno portato il materiale per l'installazione intorno alle 23 e la mattina dopo, già dall'alba, gli operai erano al lavoro. Un'operazione portata a termine con metodi discutibili. L'antenna è stata montata facendo richiesta per il 4G, ma in realtà si tratta di un iter semplificato per fare da ponte al 5G nei paesi di Andorno e Campiglia (uno dei comuni sorteggiati da Agcom per la sperimentazione)".

Per tutelare i diritti dei cittadini, il comitato ha deciso di procedere per vie legali: "La battaglia è lunga e complessa, ma non ci scoraggiamo - spiega Blotto -. L'iter andava vagliato in maniera attenta e non superficiale come è stato fatto dall'amministrazione comunale e questo non riguarda soltanto l'installazione in sé ma anche il sito scelto e la procedura con cui è stata autorizzata. Abbiamo inoltre richiesto all'azienda il documento di valutazione di impatto elettromagnetico, ma ci è stato negato. Per questo faremo ricorso al TAR. Le azioni legali - conclude - copriranno tutto il fronte, a partire dalla tutela della salute dei cittadini".

In merito all'intervento, il sindaco di Sagliano Andrea Antoniotti chiarisce: "Non si tratta di 5G, perché la richiesta è stata fatta per amplificare il segnale 4G. Ci rendiamo conto del malcontento della popolazione e la costituzione del comitato spontaneo è senza dubbio un segnale forte: per questo stiamo procedendo con ulteriori verifiche. Non sottovalutiamo le diverse sollecitazioni a noi pervenute, ma dobbiamo attenerci ai fatti: non possiamo escludere che un domani l'installazione serva per il 5G, ma ad oggi la nostra richiesta riguarda soltanto l'amplificazione del segnale già presente in valle. Una volta effettuate le opportune verifiche, comunicheremo le decisioni in merito".



Sulla questione interviene anche Alessandro Pizzi di Europa Verde Piemonte, candidato sindaco per la città di Biella alle ultime elezioni: "Era davvero necessaria una gigantesca antenna sopra la testa dei cittadini, a 20 metri dalle abitazioni? No!" scrive sulla sua pagina Facebook. "La foto scattata con l'antenna non ancora funzionante dimostra chiaramente che l'area è ampliamente coperta dal 4G. E la relazione previsionale di impatto elettromagnetico cosa dice in merito? Il comune di Sagliano non informa a dovere i suoi cittadini... Ecco l'ennesimo fallimento della politica vissuta come mera spartizione del potere contro la salute dei cittadini. Daremo battaglia".