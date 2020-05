Viverone, al via distribuzione di mascherine della Regione ai cittadini e tablet per gli studenti

Prosegue l’attività del comune di Viverone a supporto della comunità nei giorni del coronavirus. Nella giornata di sabato sono state distribuite alla popolazione 1.300 mascherine arrivate direttamente dalla regione Piemonte con l’aiuto della Protezione Civile e di alcuni consiglieri comunali. “Sul fronte dell’assistenza alimentare a chi è in difficoltà, continua la distribuzione dei buoni alimentari che hanno raggiunto circa 30 famiglie per la spesa nei negozi di Viverone e in Farmacia – comunica sulla pagina ufficiale del Comune il sindaco Renzo Carisio - Nel frattempo, il Comune ha provveduto ad implementare con fondi propri la somma a disposizione dataci dalla Stato e , dopo l’approvazione del Conto Consuntivo, di assegnare ulteriori fondi in merito. Sono inoltre stati consegnati agli alunni di Viverone i tablet acquistati con la donazione di una ditta privata, quale supporto per l’attività didattica in remoto”.