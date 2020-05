Rinviato il 10° Rally Lana Storico

Come già accaduto per le prime quattro gare del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, anche il Rally Lana Storico deve forzatamente annunciare il rinvio a data da destinarsi della decima edizione che si sarebbe dovuta svolgere a Biella, sabato 20 e domenica 21 giugno, a causa dell'evoluzione generata dalla pandemia da Covid-19.

I rappresentanti di Veglio 4x4 e BMT Eventi che dal 2013 organizzano il rally valevole per il CIR Auto Storiche e le abbinate regolarità sport e a media, anche questa con la massima titolazione, vista l'attuale situazione sia a livello sanitario che regolamentare, hanno preso atto dell'impossibilità di poter svolgere la manifestazione e colgono l'occasione per ringraziare per la loro la disponibilità, AC Biella e l'Amministrazione comunale che sempre più sostengono e valorizzano l'evento che negli ultimi anni si è posto ai vertici delle preferenze dei conduttori del mondo delle auto storiche, come confermato dai numeri da record delle ultime due edizioni.

Resta comunque alta l'attenzione verso l'evolversi delle novità regolamentari di ACI Sport e del progressivo aggiornamento delle misure sanitarie volte al contenimento della diffusione del virus, con la speranza di poter, quanto prima, annunciare la nuova data di svolgimento.