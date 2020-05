Proroga bandi aperti e possibilità di proroga per interventi in corso

L’emergenza coronavirus ha spinto il Gal a una serie di valutazioni riguardanti i bandi attualmente aperti e su quelli già chiusi da tempo, ma i cui interventi, da parte dei beneficiari, sono ancora in corso di realizzazione con scadenze ormai prossime.Nel primo consiglio di amministrazione svolto online dal Gal, mercoledì i soci si sono espressi, fra i vari punti all’ordine del giorno, anche sulle proroghe. Spiega il presidente Emanuele Ramella Pralungo: “I bandi attualmente aperti saranno prorogati.

Ci è sembrato assolutamente essenziale concedere una proroga oltre agli 80 giorni che già avevamo concesso in base a quanto indicato dai decreti governativi pubblicati durante l’emergenza. Così i termini ultimi per la presentazione delle domande di sostegno sono stati spostati al 5 ottobre per le misure 16.2.1 Attuazione di progetti pilota in ambito forestale e 16.3.1 Organizzazione di progetti di lavoro in comune e servizi di turismo rurale. Per quanto riguarda invece la misura 7.5.2 Tipologia 1, Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell’outdoor e della segnaletica informativa la scadenza è stata spostata al 9 novembre”.Sono stati poi valutati i casi dei bandi chiusi con progetti in corso di realizzazione e precisamente le operazioni 6.4.2. e 6.4.1 per i privati e le due operazioni 7.4.1. tipologia 1 e 2 su cui sono al lavoro gli enti pubblici.

Spiega il direttore tecnico Michele Colombo: “Andremo a modificare il testo dei bandi interessati, come deciso dal cda, inserendo un’errata corrige che permetta ai beneficiari che vorranno farne richiesta, la possibilità di richiedere una proroga di sei mesi per concludere i lavori. Vista l’eccezionalità del momento sarà quindi possibile richiedere una ulteriore domanda di proroga entro 10 giorni dalla scadenza dei termini lasciando agli imprenditori ed enti pubblici un maggior lasso di tempo sia per la conclusione dei lavori che per gestire il flusso dei pagamenti”.Intanto sempre nei prossimi giorni il Gal preparerà per i propri uffici un protocollo Covid per gestire il rientro in sicurezza del personale negli uffici. “Dovremo adeguarci alle principali norme di sicurezza – conclude Colombo – sia in merito agli spazi di lavoro che ai dispositivi da utilizzare. A quel punto, con gli accorgimenti del caso, riapriremo al pubblico e potremo così tornare a ricevere in sede ad Andorno chi ce ne farà richiesta. Sino ad allora ricordo comunque che, come avvenuto peraltro durante questi ultimi due mesi, siamo a disposizione in video conferenza da remoto o per incontri presso le sedi dei richiedenti”.