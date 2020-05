Gaglianico, buoni spesa e Comune a fianco delle famiglie

Negli ultimi due mesi di emergenza l’amministrazione comunale di Gaglianico, guidata dal sindaco Paolo Maggia, è scesa in campo a fianco delle famiglie facendo il possibile per dare sostegno a coloro che in questo momento stanno vivendo una situazione economica difficile.

“Facendo il punto della situazione - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Alma Memic - ad oggi sono stati distribuiti 21mila euro in buoni spesa da 5 euro a circa 134 nuclei famigliari che ne hanno fatto richiesta. Il Comune ha ricevuto dallo Stato 19.817 euro e circa 2.600 euro sono pervenuti sul Conto Donazioni da parte dei nostri concittadini, delle Associazioni e delle Attività Commerciali del territorio. Abbiamo attivato, in collaborazione con la Caritas, il servizio spesa sospesa presso i supermercati Conad, Gigante e IN's Mercato e nei prossimi giorni partirà la consegna alle famiglie bisognose effettuata attraverso i nostri operatori comunali”.

Il Comune prosegue inoltre, attraverso i Servizi Sociali, il sostegno di alcune famiglie indigenti erogando i contributi economici per il pagamento delle bollette e degli affitti. Quest’attività sta diventando sempre più significativa soprattutto a seguito dell'incremento delle richieste nelle ultime settimane. “Ritengo che questi risultati - sostiene l’Assessore Memic - siano il frutto di una grande manifestazione di sensibilità della nostra comunità e delle attività commerciali che operano sul nostro territorio, così generose nelle donazioni da permetterci di poter integrare in maniera significativa le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale in modo da riuscire a sostenere l’aumentato numero di cittadini che vivono momenti difficili in questo periodo di emergenza sanitaria”.