Degrado al Villaggio e Pavignano, Perini e Maiolatesi: “Rifiuti da tempo lì. In 5 anni di giunta Pd nessuno si è accorto?”

“Prendiamo atto dal comunicato del consigliere di minoranza del Partito Democratico Es Saket, che non è minimamente a conoscenza dei fatti che ha citato, a meno che la sua intenzione non fosse quella di sollevare critiche nei confronti del suo stesso partito. Gli ricordiamo che negli scorsi anni imperversavano gli stessi problemi e quella miriade di rifiuti, e veicoli abbandonati sono lì da molto tempo. Possibile che in 5 anni di amministrazione Pd nessuno si sia accorto e nessuno sia riuscito a risolverli mentre governava la città?

Inoltre, l’ATC, purtroppo, non è un organo che dipende dalla città di Biella ma dalla Regione Piemonte. Anche in questo caso, fino a pochi mesi era fa, il Consiglio di Amministrazione era sempre espressione della sua area politica di appartenenza e vi sedeva addirittura un componente biellese. Avrebbe pertanto dovuto rivolgersi direttamente all’organo in questione, se realmente interessato a segnalare le problematiche di cui parla. Questa Amministrazione provvederà a segnalare a ed intervenire, per quello che le compete, come ha fatto in questi mesi ,Tenendo conto che, a causa delle misure di contenimento del Covid-19, fino alla scorsa settimana tutti gli ecocentri erano soggetti a chiusura e che attualmente sono aperti per lo smaltimento del verde e sfalci.

L’attuale amministrazione comunale di centrodestra durante l’emergenza ha fatto gli straordinari... Dal taglio di imposte comunali, ai fondamentali servizi per la cittadinanza, con il lodevole servizio di protezione civile, agli innumerevoli cantieri per opere pubbliche stradali realizzati.... Nonostante tutto”.