Consegna pasti a domicilio: progetto di Lions Bugella Civitas e Circolo Sociale

Proseguono le iniziative dei clubs di servizio del nostro territorio a favore delle fasce più deboli. Dopo la prima iniziativa di Inner Wheel e Panathlon con la collaborazione del ristorante la Lira (che riprenderà da giugno) è la volta ora del Lions Bugella Civitas.

Si tratta anche in questo della preparazione di pasti giornalieri caldi a favore di persone fragili, non seguite dai Servizi sociali ma che ancora non hanno raggiunto la loro autonomia ante-Covid e che hanno rappresentato questa loro difficoltà; anche in questo caso i pasti verranno giornalmente consegnati dai volontari della Protezione civile Città di Biella.

“Ringraziamo il Lions Bugella Civitas – dice l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -, nella persona della sua presidente Maurizia Montanaro e tutte le socie che, attraverso la collaborazione del gestore del ristorante del Circolo Sociale, Elion Keci, ci permetterà di garantire un aiuto concreto a chi continua ad essere in difficoltà”.

Dice la presidente Maurizia Montanaro: "Il Lions Club Biella Bugella Civitas, nello spirito di servizio della propria mission, partecipa volentieri a progetti a sostegno di nostri concittadini in difficoltà, augurando che questo lungo e complesso tempo di emergenza possa trovare un epilogo sostenibile, al di là del dolore e della sofferenza che non dimenticheremo".

Il Comune di Biella prosegue quindi nell'organizzazione ed attivazione coordinata di tutte le iniziative che vengono proposte, definendone via via le modalità e gestendole in modo da non disperdere o sovrapporre le varie iniziative. “E' fondamentale la nostra cabina di regia – conclude l’assessore Scaramuzzi - proprio per riuscire a raccogliere qualsiasi necessità o bisogno: continuiamo così ad essere presenti e a rispondere alle esigenze dei nostri concittadini che, nonostante stia terminando il lockdown, ancora non riescono ad essere autonomi e devono essere aiutati a riprendere le loro abitudini quotidiane”.