Biella, dopo due mesi di chiusura riapre il Museo del Territorio Biellese

Il Museo si potrà visitare in tutta sicurezza, rispettando alcune semplici precauzioni e indicazioni:

- i visitatori dovranno, obbligatoriamente, indossare la mascherina per tutta la durata della visita;

- all’interno della biglietteria potranno essere presenti massimo 3 persone in contemporanea rispettando la distanza di almeno 1 metro.

Altri eventuali visitatori dovranno attendere all’esterno della biglietteria, mantenendo sempre la distanza di sicurezza; all’interno delle sale espositive potranno essere presenti massimo 20 persone in contemporanea rispettando la distanza di almeno 1 metro.

Ulteriori indicazioni di sicurezza saranno presenti all’interno delle sale espositive per facilitare il percorso di visita.Orari del museo:mercoledì: 15-18.30; giovedì e venerdì: 10-12.30 / 15-18.30; sabato: 15-18.30; domenica: 10-12.30 / 15-18.30.

Info: Museo del Territorio Biellese – Chiostro di S. Sebastiano, via Q. Sella 54/b

Tel: 015.2529345, museo@comune.biella.it, www.museo.comune.biella.it