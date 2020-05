Aziende agricole del Piemonte donano prodotti all’Emporio solidale della Valsessera

Grazie all'intervento della Federazione Interprovinciale Coldiretti di Biella e Vercelli, alcune aziende agricole hanno "donato" parte della loro produzione migliore all'Emporio solidale della Valsessera. Si tratta di: Cascina Valdemino di Desana, Azienda Bonetta Vilma di Foresto e Allevamento Costa Gian Mario di Varallo.

Inoltre il gruppo INALPI Spa di Moretta ha messo a disposizione gratuitamente per l'Emporio una ampia gamma di prodotti (formaggi, formaggini, formaggi in fette) derivati dal latte degli allevamenti piemontesi. “Un segnale importante – spiegano - che testimonia come il mondo agricolo rappresenti una forza sociale fortemente radicata sul territorio e garantisce sostegno concreto a chi non può nemmeno permettersi di fare la spesa, per consentire loro di mangiare prodotti della nostra agricoltura d’eccellenza”.