Dal Nord Ovest - Tragedia sfiorata, camioncino finisce nel Po in piena

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, a Moncalieri. La pioggia degli ultimi giorni ha provocato la piena del Po, con le acque che sono arrivate sino al cantiere sulla sponda tra il ponte e la stazione, inghiottendo un camioncino.

In un primo momento la paura era che all’interno ci fosse qualche persona, visto che il mezzo è finito in acqua con le luci accese. A quel punto Polizia locale e Vigili del Fuoco hanno iniziato a battere la zona e i sommozzatori si sono immersi per capire se dentro il furgone ci potesse essere qualcuno, non trovando per fortuna alcun uomo. Per sicurezza, grazie al tempo migliore di oggi, nella mattinata saranno effettuati ulteriori controlli.