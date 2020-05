Masserano, uomo non rispondeva alle chiamate e donna volta da malore: Doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Si è chiuso in casa e non rispondeva alle ripetute chiamate perchè non voleva aprire agli assistenti sociali. Il fatto è successo intorno alle 17 di oggi a Masserano. L'assenza di risposta ha però allarmato gli operatori che immediatamente, temendo il peggio, hanno fatto intervenire l'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Con il loro intervento la situazione è stata riportata alla normalità.

Circa alla stessa ora, gli uomini del 115 sono intervenuti nuovamente a Masserano, questa volta per soccorrere una donna in difficoltà a causa di un malore alla schiena. Giunti sul posto, hanno aperto l'abitazione della donna permettendo così ai sanitari del 118 di soccorrerla e medicarla in loco.

Infine, sempre in giornata e sempre a Masserano, ma in frazione Calaria, i Vigili del Fuoco hanno recuperato e liberato un rettile, mentre in tutto il Biellese sono stati effettuati interventi di rimozione di piante che ostruivano le strade.