Lutto a Biella per la morte dell’imprenditrice Nicoletta Borio: aveva 53 anni

Dolore a Biella per la morte di Nicoletta Borio a soli 53 anni. La donna era molto conosciuta in città per la sua attività imprenditoriale: aveva guidato, infatti, insieme alla sorella, la ditta di arredamenti Lino Borio 1924 La Casalinga di Biella, in via Gramsci. Lascia un marito e due figli. I funerali saranno celebrati domani, martedì 19 maggio, alle 10 nella cattedrale di Biella seguendo le disposizioni del protocollo della Cei e del governo italiano. Il Santo Rosario, invece, sarà recitato questa sera, alle 7.30, sempre in Duomo a Biella.