Dolore tra gli Alpini, è andato avanti Giovanni Cravello: “Un maestro di vita”

Alpini in lutto per la scomparsa di Giovanni Cravello all’età di 96 anni. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente a Biella e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio: lo stesso presidente della sezione ANA di Biella, Marco Fulcheri, ha affidato ai social il suo personale ricordo (“Mio grande Maestro , Guida e Mentore di Alpinità”). Combattente nel secondo conflitto mondiale e reduce del Montenegro, Cravello faceva parte del gruppo alpino Biella Centro Vernato. “Un maestro al quale potevi chiedere consiglio nella vita di tutti i giorni – racconta il capogruppo delle penne nere Biella Centro Vernato, Filippo De Luca – Era una persona di grande intelligenza, superiore alla media. Ho avuto un bel rapporto quasi quotidiano con lui. Mancherà a tutti noi”.

Molti i ricordi e gli aneddoti condivisi in tutti questi anni. “Un giorno mi aveva della mula che aveva condotto nel suo presidio durante la guerra – confida De Luca – Le aveva dato perfino un nome: Ginetta. Ne era molto affezionato tanto che, ogni volta che ci si vedeva nella sede di Biella, gli veniva in mente osservando la statua del mulo a grandezza naturale presente in sezione”. Cravello lascia nel dolore i due figli e i nipoti accompagnati dalle rispettive famiglie. Era il nonno anche di Barbara, nota atleta biellese e portacolori del Gsa Pollone. Il funerale sarà celebrato mercoledì 20 maggio nella chiesa parrocchiale di Chiavazza, seguendo le disposizioni del protocollo della Cei e del governo italiano.