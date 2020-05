Coppia biellese nei guai: scovata eroina nel cruscotto dell'auto

Nel corso dei normali servizi preventivi messi in campo dai Carabinieri nella provincia di Biella, una coppia di giovani trentenni residenti nel biellese, R.C. ed F.R., nota agli operanti, è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti. Nel centro di Cossato, sabato sera, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri, notando i due in giro per la città a bordo della loro utilitaria, non ha perso l’occasione per intimare l’alt e procedere ad un controllo.

I giovani sono da subito apparsi nervosi e reticenti nei confronti dei militari, che hanno proceduto ad un accurato controllo del mezzo sino a scovare 10 grammi di eroina, abilmente nascosti nel cruscotto dell’auto. I due hanno ammesso di essere consumatori abituali. La droga è stata sequestrata ed è partita una segnalazione alla Procura di Biella per detenzione di sostanza stupefacente.